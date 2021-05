Inaugurata piazzetta Livatino. L’amministrazione:”L’8 maggio sarà istituzionalizza come la giornata della Legalità”

Inaugurata Piazzetta Livatino e il

“Giardino della Legalità”, a Fontanelle. Gli Assessori comunali Marco Vullo, Giovanni Vaccaro, Aurelio Trupia e Roberta Lala prendono un impegno di concerto con il Sindaco Franco Miccichè e con gli agrigentini: l’8 maggio sarà istituzionalizzata come giornata della Legalità. Gli Assessori continuano:

“Oggi con l’aiuto di tutti abbiamo messo la prima pietra al ripristino della Piazzetta e del Giardino della Legalità in ricordo di una figura straordinaria quale quella del giudice Livatino, ma non è che l’inizio di un percorso che è partito e che non si deve fermare.

Prendiamo un impegno con tutti gli agrigentini: l’8 maggio,giorno dell’inaugurazione di questa piazzetta diventerà la Giornata della Legalità.

Questa area deve essere vivacizzata e deve essere un luogo di testimonianza imperitura per i giovani, le scolaresche e per non dimenticare quante vittime innocenti sono cadute per mano della mafia.

Ogni 8 maggio questa piazzetta diventerà il luogo della festa della Legalità e della voglia di crescere nel rispetto delle leggi .

Fontanelle è un quartiere sano e lo sarà ancor di più, perché assieme ai giovani e alle tante testimonianze diventerà un giardino sempre più rigoglioso di idee, iniziative e momenti di confronto e riflessione.

Lo stesso giardino sarà ampliato con un percorso della legalità inserendo altre stele di uomini e donne caduti per mano della mafia.

E un altro obiettivo che realizzeremo è implementare la Piazzetta con dei giochini per i bambini.

Da oggi possiamo dirlo forte: il treno della legalità è aperto a tutti e i passeggeri saranno i primi a sostenerci in un processo di crescita generale che ha come prima tappa Fontanelle e Piazzetta Livatino.”