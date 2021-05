La dolce festa della mamma con sbriciolata ricotta e lamponi

𝑳𝒂 π’Žπ’Šπ’‚ π’Šπ’ π’†π’‚ π’ π’Š π’„π’–π’„π’Šπ’π’‚ π’–π’π’Šπ’”π’„π’† π’‡π’‚π’π’•π’‚π’”π’Šπ’‚ 𝒆 π’”π’†π’Žπ’‘π’π’Šπ’„π’Šπ’•Γ β€’

𝗦𝗕π—₯π—œπ—–π—œπ—’π—Ÿπ—”π—§π—” π—₯π—œπ—–π—’π—§π—§π—” π—˜ π—Ÿπ—”π— π—£π—’π—‘π—œ

Esiste regalo migliore di un dolce realizzato con le proprie mani e con tanto amore da dedicare alla propria mamma? Questa torta composta da un guscio di frolla croccante e da un cuore morbido e dolce Γ¨ perfetta per festeggiare insieme questa giornata speciale

Per la frolla:

300 gr di farina 00

95 gr di zucchero a velo

130 gr di burro

Un cucchiaino di lievito per dolci

Un uovo

Un pizzico di sale

Per la farcia:

300 gr di ricotta fresca

170 gr di lamponi

60 gr di zucchero a velo piΓΉ quello per decorare

Preparare la frolla mettendo nel mixer le farine, il lievito, il burro freddo a pezzetti e lo zucchero. Aggiungere poi l’uovo e terminare l’impasto a mano fino ad ottenere delle briciole grossolane. Lasciare a riposo in frigo per un’ora.

Mescolare la ricotta ben scolata con la metΓ dello zucchero a velo e nel frattempo cuocere in padella per 5 minuti i lamponi con lo zucchero a velo restante.

Compattare metΓ della frolla sul fondo di una tortiera imburrata e infarinata o rivestita con carta forno, farcire con la crema di ricotta e ricoprire con i lamponi. Sistemare in superficie la frolla avanzata in grosse briciole. Cuocere a 180Β° per 40/45 minuti. Una volta intiepidito, decorare con lo zucchero a velo.

