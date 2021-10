Inaugurata l’area fitness-outdoor, un progetto finanziato dal Comune di Palma di Montechiaro attraverso la Democrazia Partecipata con delibera di Giunta Municipale n.173 del 20/12/2019.

Il Sindaco Stefano Castellino e l’assessore Salvatore Castronovo che hanno seguito questo progetto sin dall’inizio, ringraziano A.S.D.ATLETICA ROSAMARIA, in particolare il Presidente Gioacchino Lo Giudice e Fabrizio Domanti, per aver proposto la realizzazione e aver realizzato di un area per gli sportivi che ogni giorno affollano la nostra Area Artigianale, nell’ottica di una politica di promozione dello sport e delle attività all’aria, di riqualificazione di aree degradate, di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva, di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, della rimozione di ostacoli alla coesione sociale, oltre che della promozione della qualità della vita in senso assoluto.

“Questo lavoro – dice il primo cittadino – nasce grazie alla sinergia di diversi settori: ambiente, sviluppo economico e sport. Con la creazione di questa nuova area fitness, in una zona in cui ogni giorno diversi cittadini vanno a correre ed allenarsi, ci poniamo anche l’obiettivo di ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, promuovendo la qualità della vita nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Lo sport è uno dei migliori strumenti attraverso cui migliorare la qualità urbana e il tessuto sociale, creando nuovi ed importanti momenti di aggregazione e favorendo l’inclusione delle fasce sociali più deboli. È un patrimonio che mettiamo a disposizione della città.

Voglio ringraziare l’assessore Lucia Vitanza e il collaboratore del sottoscritto, il Consigliere Massimo Amato, e gli ex assessori allo Sport Giuseppe D’Orsi e Megan Ferrante, tutti i collaboratori, la Giunta, il Consiglio Comunale e i tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla riuscita del progetto”.