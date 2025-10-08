“È un grande giorno di festa per l’intera comunità e in questa occasione voglio ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa straordinaria opera”. Lo ha detto il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito, oggi a margine dell’inaugurazione della strada di Cantamatino, una via di fuga strategica per il territorio, rimasta chiusa dopo la frana del 21 novembre 2021. Dopo anni di attesa, grazie al finanziamento della Protezione civile regionale e a un attento lavoro di progettazione e intervento, la strada è stata ripristinata, messa in sicurezza e riaperta al transito.

“Ricordo benissimo – ha detto il primo cittadino – il 21 novembre 2021, ricordo ancora le paure, le preoccupazioni di chi in quel momento ha dovuto abbandonare di punto in bianco la propria la propria abitazione e ricordo pure la fatica per portare avanti un progetto che non riguarda solo gli abitanti di Cantamatino, ma è una via di fuga e quindi un’arteria fondamentale per il comune di Siculiana. Oggi si realizza qualcosa di straordinario. Dopo sei mesi dalla frana siamo riusciti a far rientrare nelle proprie case tutte le famiglie e finalmente oggi la viabilità viene ripristinata”.

“Voglio ringraziare la prefettura, la protezione civile, l’autorità di bacino, il genio civile perché è stato un lavoro di sinergia che, insieme alla mia amministrazione e al comitato di Cantamatino che si è appositamente costituito, abbiamo promosso e portato avanti. Sono davvero soddisfatto, è uno dei giorni più belli da sindaco e sono davvero molto emozionato, perché veramente è oggi una grande festa per la mia comunità”, conclude il primo cittadino.

