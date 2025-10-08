Agrigento sarà uno dei Poli atletici nazionali dell’Aia. Lo ha deliberato il Comitato nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, riconoscendo l’importanza e la qualità del lavoro svolto nel territorio provinciale agrigentino. Questo prestigioso risultato rappresenta un riconoscimento al costante, meticoloso e competente impegno del referente atletico del Polo sezionale di Agrigento, Salvatore Cordaro.

A Cordaro sono giunte le congratulazioni e il ringraziamento da parte del presidente della sezione Aia di Agrigento, Gero Drago, del vicepresidente vicario Rosario Perrone, del vicepresidente Antonino Costanza, del Consiglio direttivo sezionale (Cds) e di tutti gli associati della Sezione. Un traguardo che conferma come impegno, passione e collaborazione possano portare a risultati di grande valore per la crescita dello sport arbitrale e della nostra comunità.

