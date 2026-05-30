È stata inaugurata presso l’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Agrigento la “Stanza del Respiro”, iniziativa inserita nell’ambito del progetto “Generazione Aria Pulita: la prevenzione del fumo e dello svapo”, ideato dalla dottoressa Patrizia Volpe dell’Unità Operativa Educazione alla Salute dell’Asp di Agrigento.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sui rischi legati al consumo di tabacco e sigarette elettroniche, favorendo al tempo stesso stili di vita sani, responsabili e orientati al benessere psicofisico.

L’inaugurazione della “Stanza del Respiro” rappresenta il completamento simbolico e concreto del percorso educativo e formativo svolto con gli studenti. Lo spazio è stato concepito come luogo dedicato alla consapevolezza del respiro e alla valorizzazione dell’aria pulita quale bene essenziale per la salute individuale e collettiva.

Non soltanto un ambiente fisico, ma un messaggio educativo permanente che punta a rafforzare il ruolo della scuola e della comunità educante nella promozione della salute, attraverso azioni concrete capaci di lasciare un segno duraturo nel territorio e nelle nuove generazioni.

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