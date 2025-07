E’ stato inaugurato stamani, dopo importanti lavori di completamento e manutenzione straordinaria, il tracciato che collega Bivona a Palazzo Adriano, una strada di collegamento intercomunale con una lunga storia alle spalle e che, dopo molti anni, è stata finalmente completata permettendo un più agevole spostamento di lavoratori e studenti altrimenti costretti ad un lungo giro per raggiungere i comuni della provincia di Palermo più vicini. All’inaugurazione hanno partecipato il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, il sindaco di Bivona Milko Cinà, il sindaco di Palazzo Adriano Nicolò Granà e il sindaco di Alessandria della Rocca Salvatore Mangione. Il tratto agrigentino sino al confine con la provincia di Palermo sarà ceduto dal Comune di Bivona al Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

“Abbiamo accolto con convinzione la proposta del Sindaco Cinà – ha detto il presidente Pendolino – ed avviato l’iter burocratico per l’acquisizione alla rete viaria di nostra competenza. In questo modo potremo garantire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari nel corso degli anni. E’ una strada che unisce due comuni con una storia importante, ma che contribuisce anche alla migliore connessione tra le comunità montane e i comuni che ricadono in territori tra i più belli e suggestivi dal punto di vista naturalistico. Ciò consentirà, oltre ad una maggiore sicurezza per i lavoratori e gli studenti, anche una migliore fruizione del territorio dal punto di vista turistico. Perchè creare alternative ai siti storicamente più conosciuti dai turisti si può, ma occorrono le infrastrutture, e una buona viabilità è fondamentale in questo senso”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp