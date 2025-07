Uno studente viene promosso con 9 agli esami di terza media. I genitori fanno ricorso al Tar, chiedono l’annullamento delle prove d’esame, sostenendo che il figlio non meritasse un semplice 9, ma un ben più corretto 10. I giudici rigettano la domanda, ricordando loro che il ragazzo era stato ammesso all’esame con 9 e che nelle due prove di lingua, non del tutto prive di errori, aveva preso 8. Contestualmente, li condannano a pagare mille euro. Una storia che arriva da Canicattì e che è stata raccontata da Guido Saraceni, professore associato di filosofia del diritto presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo dove insegna informatica giuridica e teoria generale del diritto, particolarmente attivo come blogger e autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche e saggi.

“Consentitemi tre piccole riflessioni – ha scritto Saraceni sulla sua pagina Facebook – a margine di questa triste e curiosa vicenda. La Giustizia non è un gioco, bisognerebbe pensarci due volte prima di ingolfarne ulteriormente gli ingranaggi, impegnando risorse pubbliche a danno di tutti per questioni di scarsa o nessuna rilevanza. Spero vivamente che quei genitori abbiano fatto tutto da soli, sarebbe avvilente se avessero trovato assistenza e conforto in uno studio legale che, al posto di sconsigliarli, ha accettato di intraprendere un processo destituito di ogni ragionevole fondamento. Un bravo avvocato non intraprende una causa semplicemente perché lo desidera il suo cliente, esattamente come un chirurgo non opera solo perché così gli è stato richiesto dal suo paziente”.

“Ma soprattutto i vostri figli non sono tutti geni incompresi, rock star, fashion blogger o calciatori di Serie A. Sono esseri umani – conclude -, fisiologicamente immaturi, che stanno attraversando una fase parecchio delicata della propria esistenza. Lasciateli crescere in santa pace. Riconoscete loro il diritto di annoiarsi, di sbagliare e, soprattutto, di perdere Non vorrete mica che diventino come voi?”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp