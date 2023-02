Inail, Spresal e Ingegneri promuovono la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro

Primo incontro nell’ambito del percorso formativo-informativo in materia di prevenzione degli infortuni, che si articolerà complessivamente in sei sessioni per un totale di 12 ore. Più di 200 i professionisti hanno seguito “da remoto” l’evento e molti altri hanno preso parte in presenza, presso la sede dell’ordine degli Ingegneri.

Il seminario è stato il primo di una serie di attività previste dal protocollo d’intesa sottoscritto il 13 luglio 2022 tra la Direzione territoriale INAIL e l’Ordine degli Ingegneri di Agrigento.

Il Presidente, Achille Furioso (NELLA FOTO), ha ringraziato Giovanni Asaro, Direttore Regionale INAIL Sicilia, Filippo Buscemi, Direttore Territoriale INAIL AG, Salvatore Castellano, Dirigente Responsabile Spresal AG, Daniela Bellomo, Coordinatrice regionale INAIL – Contarp Sicilia, Maria Sciumè, Responsabile Prevenzione INAIL Agrigento, il collega Giuseppe Pullara, esperto in materia di sicurezza, Andrea Abruzzo, presidente della Commissione Sicurezza dell’Ordine, la Consigliera Segretaria, Jennifer D’Anna, che ha moderato l’evento e tutta la Commissione Formazione che ha contribuito alla progettazione e realizzazione del percorso informativo e formativo che avrà sicuramente ricadute positive su tutto il territorio.L’evento, organizzato in collaborazione con INAIL e SPRESAL, dopo i saluti istituzionali degli intervenuti, ha inteso promuovere le opportunità che offre la normativa vigente e l’INAIL per sviluppare modelli aziendali in linea con i più avanzati criteri di sicurezza nei luoghi di lavoro e che attivino le condizioni di premialità previste per le aziende virtuose che superano i requisiti minimi secondo quanto riportato nel modello OT23. La relazione tecnica è stata condotta dall’ingegnere Massimo Montana dell’INAIL – Contarp Sicilia.