Amministrative 2023, ci riprovano alcuni sindaci uscenti

In provincia di Agrigento circolano i nomi dei primi cittadini che potrebbero tentare la ricandidatura alle amministrative del 28 e 29 maggio prossimi. Proverà per il secondo mandato, pare, il primo cittadino di Cianciana, Francesco Martorana, il sindaco di Burgio , Francesco Matinella e anche quello di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, così Pellegrino Spinelli primo cittadino di Calamonaci.

A beneficiare della legge sul terzo mandato per i piccoli comuni potrebbe essere il primo cittadino di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, che è già sindaco da 10 anni. Sembra, invece, che non si ricandiderà il sindaco di Licata, Pino Galanti. In provincia si voterà a Licata, a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina. Licata è l’unico centro con il sistema proporzionale, quindi, solo in questo comune dell’agrigentino è previsto il ballottaggio qualora uno dei candidati a sindaco non superi il 50% del consenso elettorale al primo turno. In Sicilia sono 129 i comuni nei quali si voterà per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, compresi 4 capoluoghi di provincia.