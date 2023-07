Ha riscontrato grande partecipazione e soddisfazione da parte di tutti gli iscritti il percorso formativo-informativo in materia di prevenzione degli infortuni, svoltosi con incontri a cadenza mensile da febbraio a luglio 2023. Oltre 1200 i professionisti coinvolti nel primo semestre dell’anno e circa 200 quelli che hanno seguito da remoto l’ultimo dei sei incontri, svoltosi ieri pomeriggio, oltre a quelli che hanno partecipato in presenza presso la sede dell’Ordine degli Ingegneridi via Gaglio ad Agrigento. Di grande spessore i relatori che hanno preso parte all’ultimo evento: Giovanni Giannettino, professionista CTSS Inail Sicilia, e Carla Grazioli, Tecnologo UOT di Messina. Gliargomenti trattati nell’ambito dei rischi specifici e degli interventi di prevenzione utili ai fini dell’OT.23 hanno riguardato la gestione delle emergenze e dei DPI, le verifiche sugli impianti e le attrezzature, il ruolo e le competenze dell’Inail-l’applicativo CIVA. Hanno suscitato grande interesse tra i professionisti che sono intervenuti numerosi anche durante il question time.

I sei incontri, assieme ad altri eventi svoltisi anche con la collaborazione dello SPRESAL, di Confindustria ed altre associazioni, rientrano tra le attività previste dal protocollo d’intesa sottoscritto il 13 luglio 2022 tra la Direzione territoriale INAIL e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento.

Il Presidente dell’Ordine, Achille Furioso, dopo avere portato i saluti del Consiglio, ha ringraziato Filippo Buscemi, Direttore Territoriale INAIL di Agrigento, Maria Sciumè, Responsabile prevenzione INAIL Agrigento, e i vari relatori che sono intervenuti, complimentandosi per l’ottimo lavoro svolto nel corso del ciclo di seminari. Il Presidente ha ringraziato anche Andrea Abruzzo, Consigliere e Presidente Commissione Sicurezza dell’Ordine e responsabile scientifico, Jennifer D’Anna, Consigliere Segretario, e il Tesoriere, Michele Zambuto, che si sono alternati a moderare i vari seminari. Filippo Buscemi e Achille Furioso si sono dichiarati molto soddisfatti per i risultati conseguiti e per la rete di collaborazioni che si è creata tra i vari Soggetti attivi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e si sono dati appuntamento dopo la pausa estiva per riprendere l’attività formativa e la divulgazione delle opportunità di finanziamento messe a disposizione dall’INAIL, a cominciare da quelle per la conversione delle mansioni lavorative per lavoratori disabili.