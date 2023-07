Nel pittoresco borgo dell’agrigentino di Comitini, è stata celebrata con grande solennità il 164º anniversario della “Breccia di Comitini”. Un evento di straordinaria importanza nella storia italiana, che ha visto la presenza di illustri personalità istituzionali, tra cui il sindaco del capoluogo Francesco Miccichè, prossima capitale della cultura nel 2025.

La commemorazione ha avuto luogo presso il sito archeologico chiamato “Petra”, dove il 3 luglio 1859 un gruppo di patrioti innalzò per la prima volta il tricolore italiano, simbolo dell’Unità nazionale. L’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Nigrelli ha voluto rendere omaggio a questa grande impresa culminata con sacrificio e coraggio.

Alla cerimonia erano presenti il prefetto e numerose alte cariche istituzionali, tra cui una ventina di sindaci provenienti da diverse località. È stato un momento di grande commozione e riflessione, sottolineando l’importanza di questa pagina di storia che ha contribuito alla formazione dell’Italia unita.

Ricordiamo che dal 2018, in riconoscimento a questo avvenimento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Comitini il titolo di città.

Durante la giornata di ieri, l’amministrazione comunale di Comitini ha anche voluto premiare il coraggio e la prontezza di due carabinieri, due infermieri e un poliziotto. Grazie al loro intervento tempestivo, hanno salvato la vita di due persone colte da malore improvviso per strada. Gli agenti premiati sono l’agente della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Porto Empedocle, Alessandro Noto, il vice brigadiere Giovanni Bonomo e l’appuntato scelto Gerardo Nicola Caputi, entrambi in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Comitini. Gli infermieri premiati sono Francesco Lunetto, che presta servizio all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, e Lara Maria Valenti, che opera presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

L’importanza di queste figure che si dedicano al servizio della comunità è stata evidenziata durante la cerimonia, e l’amministrazione comunale ha voluto rendere loro un meritato riconoscimento per le loro azioni eroiche.

All’evento hanno partecipato anche i deputati nazionali Calogero Pisano, Ida Carmina e Giovanna Iacono, che hanno voluto rendere omaggio a questi momenti significativi nella storia e nella vita della comunità di Comitini.