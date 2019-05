INAIL di Agrigento organizza Seminario sull’Avviso Pubblico Bando ISI 2018/2019

Pubblichiamo la nota a firma del direttore territoriale di Agrigento Sergio Prestamburgo:

L’INAIL di Agrigento organizza un Seminario sull’Avviso Pubblico Bando ISI 2018/2019. L’incontro si terrà Martedì 14 Maggio 2019 alle ore 10:30 presso la sala conferenze INAIL in Via Acrone, 1.

Il nuovo Bando ISI 2018, valido per l’anno 2019 è destinato al finanziamento delle speserelative al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro info sul portale

www.inail.it. Il contributo, a fondo perduto, è pari al 65% delle spese sostenute al netto di IVA per progetti che ricadono in una delle seguenti tipologie:

progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di reponsabilità sociale; progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Possono partecipare al Bando tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Al finanziamento si accede tramite domanda che deve essere presentata in modalità telematica: a partire dall’11 aprile 2019 e fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2019, nella sezione

“Accedi ai servizi online” del sito www.inail.it Dal 6 giugno 2019 le imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere nuovamente alla procedura informatica e proseguire l’iter, effettuando il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

Alla luce di tutto ciò diventa fondamentale la conoscenza e l’informazione, per dare possibilità all’imprenditoria agrigentina di partecipare con le proprie iniziative.

A tal fine, si discuterà delle opportunità presenti nel bando insieme agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e alle forze sociali. Il Convegno, dopo l’introduzione del Direttore dell’INAIL di Agrigento Sergio Prestamburgo, prevede gli interventi dei seguenti relatori: Ester Rotoli Direttore Centrale Prevenzione INAIL (Video intervista); Francesco Aamaro UOT Palermo Giuseppe Barcellona Professionista CONTARP INAIL Sicilia Leonardo SCHIFANO Professionista CONTARP INAIL Sicilia

Il confronto permetterà di focalizzare l’attenzione sulle opportunità che oggi possono contribuire arilanciare l’impresa partendo dalla sicurezza.Durante l’incontro verranno inoltre sviluppati contenuti, modalità di partecipazione e quadrotecnico del bando.