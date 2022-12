In Sicilia Natale con oltre 20°

Sarà un Natale all’insegna del bel tempo: fine settimana di festa all’insegna del sole splendente e di temperature primaverili. Come dicono gli esperti, il tanto atteso weekend di festività sarà caratterizzato da sole splendente su ogni versante, con temperature primaverili. Per sabato 24 dicembre non sono attese precipitazioni e il sole dominerà su ogni versante della Sicilia. Per domenica 25 dicembre si prevedono tempo sereno in ogni provincia dell’Isola con qualche episodio di nuvolosità a Siracusa e Trapani. Ad Agrigento la temperatura massima sarà ancora di 21°C. Anche nel giorno di Santo Stefano, dappertutto il bel tempo regnerà sovrano con temperature primaverili.