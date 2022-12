Covid in provincia di Agrigento: un morto e 243 nuovi positivi

C’è una nuova vittima a Canicattì, e registrati 243 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 465 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 146.496 (1 marzo 2020 – 22 dicembre 2022). In totale i guariti sono 144.967. Gli attuali positivi sono 870, di cui 846 in isolamento domiciliare, e 24 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 10 al presidio ospedaliero riberese, 7 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 6 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Complessivamente 659 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 578.830 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 22 dicembre 2022 sono 88.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 22 dicembre: Agrigento 20.466 (88 attuali contagiati, 20.299 guariti e 79 deceduti); Alessandria della Rocca 741 (2 attuali contagiati, 736 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.826 (14 attuali contagiati, 2.802 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.252 (12 attuali contagiati, 1.239 guariti e 1 deceduto); Burgio 728 (5 attuali contagiati, 720 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 432 (1 attuale contagiato, 428 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 943 (7 attuali contagiati, 928 guariti, e 8 deceduti); Camastra 696 (4 attuali contagiati, 686 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.947 (8 attuali contagiati, 1.936 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.560 (14 attuali contagiati, 3.526 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.421 (79 attuali contagiati, 13.279 guariti e 63 deceduti); Casteltermini 2.523 (16 attuali contagiati, 2.498 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 1.011 (5 attuali contagiati, 999 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.104 (5 attuali contagiati, 1.095 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.117 (1 attuale contagiato, 1.110 guariti e 6 deceduti); Comitini 321 (3 attuali contagiati, 318 guariti); Favara 14.022 (106 attuali contagiati, 13.874 guariti e 42 deceduti); Grotte 1.638 (18 attuali contagiati, 1.615 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 412 (5 attuali contagiati, 406 guariti e 1 deceduto); Licata 10.979 (67 attuali contagiati, 10.861 guariti, 51 deceduti); Lucca Sicula 525 (4 attuali contagiati, 519 guariti e 2 deceduti); Menfi 4.250 (28 attuali contagiati, 4.202 guariti e 20 deceduti); Montallegro 832 (3 attuali contagiati, 821 guariti e 8 deceduti); Montevago 844 (13 attuali contagiati, 827 guariti e 4 deceduti); Naro 2.224 (19 attuali contagiati, 2.191 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.230 (15 attuali contagiati, 7.172 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.669 (28 attuali contagiati, 5.622 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.448 (5 attuali contagiati, 2.435 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.597 (23 attuali contagiati, 4.553 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.360 (12 attuali contagiati, 3.333 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.689 (7 attuali contagiati, 1.676 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.263 (36 attuali contagiati, 6.188 guariti e 39 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.500 (13 attuali contagiati, 1.457 guariti e 30 deceduti); San Biagio Platani 1.256 (1 attuale contagiato, 1.245 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.366 (9 attuali contagiati, 2.350 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 550 (1 attuale contagiato, 547 guariti e 2 deceduti); Santa Elisabetta 738 (5 attuali contagiati, 731 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.999 (24 attuali contagiati, 1.962 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.305 (22 attuali contagiati, 1.280 guariti e 3 deceduti); Sciacca 13.999 (133 attuali contagiati, 13.806 guariti e 60 deceduti); Siculiana 1.759 (6 attuali contagiati, 1.745 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 404 (3 attuali contagiati, 400 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.