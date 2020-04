In quarantena trovato al supermercato: denunciato. Sanzionati due ragazzi

I poliziotti del Commissariato di Sciacca denunciato, in stato di libertà, un cinquantenne, da poco scarcerato e proveniente da altra città, e come prescritto avrebbe dovuto rimanere in quarantana presso la propria abitazione, invece, è stato notato davanti ad un supermercato. Deve rispondere del delitto contro la salute pubblica, e repentinamente posto nuovamente in quarantena.

Nell’ambito di altre attività gli agenti saccensi hanno sanzionato alcune persone, perché trovate all’esterno delle loro abitazioni, senza un valido e giustificato motivo. In particolare, una di esse, oltre alla violazione del decreto sul contenimento del Coronavirus, è stato multato, in quanto l’autovettura sulla quale viaggiava era priva di copertura assicurativa. Il mezzo è stato posto sotto sequestro.

E i poliziotti del Commissariato di Canicattì, hanno multato e segnalato un 18enne e un 17enne, fuggiti ad un posto di controllo. I due giovani, a bordo di un motociclo, hanno forzato il posto di controllo della polizia, fuggendo via pensando di far perdere le proprie tracce.

Gli agenti dopo un inseguimento sono riusciti a rintracciarli presso l’abitazione di un familiare, dove si erano rifugiati per non essere trovati. I due sono stati sanzionati per mancato arresto all’alt Polizia e per essere usciti dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo.