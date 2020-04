Coronavirus, a Pasqua intensificati controlli della GdF – VIDEO

#GDF: durante le feste di #Pasqua intensificati su tutto il territorio nazionale i controlli sui divieti anti #Covid-19. Insieme a Polizia e Carabinieri impegnati per far rispettare le regole anche gli uomini della Guardia di Finanza.

«Nell’attuale contesto emergenziale, in applicazione delle specifiche disposizioni restrittive della libertà di circolazione, tuttora in corso di validità, non sarà possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico». Lo prevede la nuova circolare del Viminale firmata dal capo di gabinetto matteo Piantedosi. Ci saranno posti di blocco su tutte le strade in entrata e in uscita dalle città e controlli intensificati nei Comuni di vacanza.