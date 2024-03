Agrigento si prepara a vivere la festa di San Calogero con un programma che unisce tradizione e innovazione, grazie alla collaborazione tra le associazioni locali e il Santuario.

Agrigento si prepara ad accogliere la festa di San Calogero con grande fervore e anticipazione. Le associazioni “Portatori di San Calogero di Agrigento” e “I Tammura di Girgenti” hanno recentemente incontrato il Rettore del Santuario di San Calogero, don Gerlando Montanalampo, per delineare i dettagli di un evento che si preannuncia carico di significato e partecipazione.

Come si legge in una nota diffusa da Biagio Licata, Presidente dell’Associazione “I Tammura di Girgenti” e Salvatore Pedalino, Presidente dell’Associazione: “Portatori di San Calogero di Agrigento”.

L’incontro, tenutosi ieri sera, ha rappresentato un momento cruciale per la sinergia tra le associazioni e il Santuario. Grazie alla collaborazione tra le parti, si sta dando vita a un programma che mira a rafforzare e valorizzare ulteriormente le idee e i progetti per rendere la festa di San Calogero non solo un momento di fede profonda, ma anche un’occasione per esprimere e celebrare la ricchezza culturale della comunità agrigentina.

Le associazioni coinvolte desiderano esprimere la loro profonda gratitudine al Rettore don Gerlando Montanalampo. Fin dal suo insediamento, egli ha dimostrato di essere non solo un sacerdote devoto, ma anche un leader spirituale impegnato nel promuovere e potenziare la festa in tutti i suoi aspetti. La sua dedizione e il suo entusiasmo hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al successo dell’evento.

La festa di San Calogero rappresenta un momento importante nel calendario della città di Agrigento, unendo la tradizione secolare con l’innovazione e la vitalità della comunità. Con il supporto e la guida del Rettore Montanalampo, ci si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile che rifletterà la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale agrigentino.

Agrigento si prepara a celebrare la festa di San Calogero con rinnovato fervore e unione, pronta a accogliere tutti coloro che desiderano partecipare a questo evento speciale. L’appuntamento è fissato per il prossimo luglio, quando la città si illuminerà di festa e di devozione in onore del suo Santo patrono.