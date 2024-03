La vittoria legale dell’Akragas: il Consiglio di Giustizia Amministrativa apre le porte dello stadio Esseneto

Il comunicato diramato dall’avvocato Girolamo Rubino rivela una svolta positiva per l’Akragas Calcio: il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ratificato l’apertura al pubblico dello stadio Esseneto. Questa decisione è stata presa in seguito al decreto emesso il 30 gennaio 2024 dal Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Il decreto, frutto delle argomentazioni difensive degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha accolto l’istanza di concessione di misure cautelari proposta nell’interesse dell’Akragas Calcio. Ciò ha comportato la sospensione dell’efficacia del decreto del Questore di Agrigento, che in precedenza aveva respinto la richiesta della società sportiva di ottenere la licenza di polizia per disputare gli incontri di calcio presso lo Stadio Esseneto.

Le difese legali hanno contestato le argomentazioni della Questura di Agrigento, dimostrando che la licenza di polizia è un’autorizzazione personale e che, in un contesto organizzativo societario, deve essere intestata a una persona fisica con poteri di rappresentanza organica della società. Poiché non vi erano problemi legati al presidente dell’Akragas, la negazione della licenza da parte della Questura è stata giudicata infondata.

Inoltre, gli avvocati Rubino e Piazza hanno evidenziato che la Questura di Agrigento aveva rilasciato la licenza in passato, senza problemi simili a quelli contestati, il che ha reso il diniego della licenza attuale incoerente con i precedenti provvedimenti.

La decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, supportata dalle argomentazioni degli avvocati Rubino e Piazza, ha esteso gli effetti della licenza rilasciata dal Questore di Agrigento, consentendo l’apertura al pubblico dello stadio Esseneto. Inoltre, il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese legali.

Grazie a questa decisione, l’Akragas potrà giocare le restanti partite casalinghe nella propria arena, garantendo ai tifosi l’opportunità di sostenere la squadra tra le mura amiche.