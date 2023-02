In moto si schianta contro un muro: 14enne finisce in ospedale

Ha fatto un giro con la moto da cross, una Ktm, dell’amico e coetaneo, all’interno del piazzale della sua abitazione nel quartiere di Monserrato. Il giro è durato poco perché, all’improvviso, si è schiantato contro un muretto della proprietà privata. Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile e un’ambulanza del 118.

Un quattordicenne agrigentino ha riportato gravi ferite, ed è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non dovrebbe essere, per sua fortuna, in pericolo di vita. I militari dell’Arma, invece, hanno sentito la mamma e un altro familiare del 14enne proprietario del mezzo e ricostruito l’incidente, poi si sono portati anche al presidio ospedaliero per sincerarsi delle condizioni di salute del quattordicenne ferito.