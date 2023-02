Ha messo a segno un furto: arrestata una donna

Ha messo a segno, fra Cammarata e San Giovanni Gemini, un furto aggravato in concorso. I carabinieri della Tenenza di Favara, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, hanno arrestato G.V., disoccupata, quarantanovenne di Favara. Dovrà scontare la pena di 6 mesi e 20 giorni di reclusione, e dovrà anche pagare una multa di 200 euro. I militari dell’Arma hanno rintracciato la donna e, dopo le formalità di rito, l’hanno accompagnata al suo domicilio dove, adesso, dovrà espiare la pena in regime di detenzione domiciliare. Il furto era stato commesso il 27 marzo del 2018, in concorso con altri soggetti.