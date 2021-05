In giro senza motivo durante il coprifuoco: multati 12 automobilisti

Non solo assembramenti davanti o nei pressi di locali, altre 12 persone sono state trovate in giro senza una valida motivazione, durante l’orario del “coprifuoco”, lungo le strade del Villaggio Mosè.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, e gli agenti della polizia Stradale, hanno elevato 12 sanzioni, per violazioni delle prescrizioni anti-Covid, da 400 euro.

Fanno in totale 29 verbali, in poche ore, con le 17 multe elevate, sempre dagli agenti delle Volanti assieme al personale della Pasi, per assembramenti in via Atenea.

Lungo il salotto cittadino è stato chiuso un bar-pub per la durata di 3 giorni.