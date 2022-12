Trovato in giro per le strade di Lampedusa nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari. I carabinieri della locale Stazione, nel corso di un giro di perlustrazione, in via Aristotele, lo hanno riconosciuto, bloccato ed arrestato.

A finire in manette un disoccupato venticinquenne S.F., di Lampedusa. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, il giovane è stato ricollocato ai domiciliari.