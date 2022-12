Furto di cavi in un hotel, danni per 100 mila euro

Ignoti ladri attraverso un cunicolo si sono intrufolati allo “Sciacca Mare”, e hanno rubato numerosi cavi elettrici di rame. E’ andata in tilt la linea elettrica, con il conseguente danneggiamento degli impianti frigo e di riscaldamento. Il danno è stato quantificato in circa 100 mila euro. Danno che, però, per fortuna, risulta essere coperto da polizza assicurativa.

A denunciare il maxi furto, alla Stazione dei carabinieri di Sciacca, è stato il general manager del complesso ricettivo. Il furto dovrebbe essere stato messo a segno fra il 7 e il 16 dicembre, in un periodo in cui la struttura era chiusa. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per cercare di identificare gli autori che sono entrati in azione.

Non ci sono informazioni sull’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza posti a presidio dell’hotel.