Fermato in giro per le strade di Favara con due grossi coltelli da cucina, del tipo macellaio, uno con una lama di 55 cm., e l’altro di 35 cm. Protagonista un soggetto di nazionalità marocchina di 33 anni.

I Carabinieri della Tenenza di Favara, lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per porto di oggetti atti ad offendere, ed inoltre è stato sanzionato 400 euro, per non avere rispettato i protocolli previsti dal Dpcm.