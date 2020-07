In fiamme un’autovettura di proprietÃ  di un operaio. Cause da accertare

In fiamme un’autovettura di proprietà di un operaio, 44enne, di Ravanusa. Il mezzo è rimasto danneggiato, per un ammontare dei danni di alcune migliaia di euro. Ancora in fase di accertamento le cause che, hanno originato il rogo, anche se tutto lascia pensare che, si possa trattare di un attentato incendiario. Per spazzare via tutti i dubbi bisognerà aspettare la conclusione di tutti gli accertamenti, e per questo motivo, fino a quando non arriveranno certezze, gli investigatori non scartano il fatto accidentale.

Ad essere avvolta dalle fiamme, in piazza Gagliano, una Fiat Punto. Sono stati gli abitanti della zona, affacciandosi alle finestre di casa, ad accorgersi del rogo. Immediatamente hanno chiamato il centralino di emergenza. I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo lungo la strada. Non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi. Dell’accaduto informata la Procura della Repubblica, quindi, è stata aperta un’indagine per fare luce sull’accaduto.