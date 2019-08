In fiamme deposito di carta e furgone. I danni sono ingenti

Un incendio ha devastato un deposito di carta, di un esercizio commerciale, e le fiamme hanno anche divorato un furgone, parcheggiato accanto. Danni anche a due abitazioni e altrettante auto posteggiate per strada. Teatro dell’evento, verso mezzanotte, la via Cellini, a 100 metri dalla circonvallazione di Ribera. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale tenenza, e i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, impegnati per circa un’ora nell’opera di spegnimento.

Diverse famiglie hanno abbandonato le abitazioni sopra il magazzino, adibito a deposito. Paura per alcuni scoppi dei pneumatici dei veicoli coinvolti. Da una prima analisi a causare l’incendio sia stato un corto circuito elettrico. Anche se in mancanza di certezze tutte le ipotesi restano valide. I danni comunque sono ingenti.