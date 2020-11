In fiamme cumuli di materiali davanti ad un magazzino

Si sono vissuti momenti di panico, l’altra sera, per un incendio di materiali ammassati davanti ad un magazzino, al piano terra di uno stabile, nel centro abitato di Porto Empedocle. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti. Quasi sicuramente l’evento è riconducibile ad un atto doloso. Il garage si trova in via Garibaldi. E sono state ore di paura quelle vissute dai residenti della zona, allertati dalla fuoriuscita di una colonna di fumo.

Il fuoco, infatti, ha sprigionato nell’aria una nube che, ha invaso il rione.. La presenza di materiali altamente infiammabili ha facilitato il propagarsi delle fiamme. Scattato l’allarme sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno lavorato contro il fuoco, e il fumo.

L’operazione di spegnimento è durata circa due ore. Intervenute tre autobotti e un mezzo meccanico. Il rogo ha distrutto un ingente quantitativo di diverse tipologie di materiali, e provocato qualche danno alla struttura. Sul posto le forze dell’ordine, che hanno svolto gli accertamenti del caso.