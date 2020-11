Consiglio Comunale, tutto pronto per l’insediamento

Sarà presieduta da Marco Vullo, consigliere più anziano (ovvero il più votato) la prima seduta del consiglio comunale di Agrigento. Dopo il voto del 4 e 5 ottobre arriva dunque il momento dell’insediamento dei 24 consiglieri. All’ordine del giorno l’elezione dei presidente e i suoi due vice. Non ci dovrebbero essere sorprese dell’ultima ora con la presidenza che andrà a Forza Italia. Il nome che sembra esser stato scelto è quello di Giovanni Civiltà. Gli altri due nomi che erano circolati per occupare la poltrona più alta di Aula Sollano erano quelli dei forzisti Carmelo Cantone e Simone Gramaglia. Vice-presidenza che, invece, dovrebbe andare ad una delle donne elette in consiglio comunale: Teresa Nobile dovrebbe spuntarla ma figurano anche i nomi di Flavia Contino e Ilaria Settembrino.