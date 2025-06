Un incendio è divampato al centro comunale di raccolta dei rifiuti, nella zona industriale di Licata, in contrada “Piana Bugiades”. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento e del Comando provinciale di Agrigento per spegnere il rogo. Il fumo ha invaso la statale 115 e la strada è stata momentaneamente chiusa per questione di sicurezza.

