“Dispiace per l’eliminazione dell’Italia dagli Europei Under 21, ma rivolgo i miei complimenti e un sincero in bocca al lupo al commissario tecnico della Germania, Antonio Di Salvo, che porta sangue palmese nelle vene”. Con queste parole il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, commenta l’amara uscita di scena degli Azzurrini, battuti proprio dalla Germania allenata da Di Salvo, il cui papà è originario della Città del Gattopardo e la mamma di Paternò.

Un’eliminazione che pesa, sottolinea il primo cittadino, ma che non impedisce di riconoscere i meriti dell’avversario: “L’Italia ha disputato una buona gara e alcune decisioni arbitrali hanno lasciato più di un dubbio. Tuttavia – prosegue Castellino – questa Germania ha mostrato carattere, determinazione e spirito di sacrificio. Qualità che rispecchiano l’anima dei palmesi, e che Antonio Di Salvo ha saputo infondere nei suoi giovani atleti”.

Un elogio che va oltre il semplice risultato sportivo e che celebra le radici siciliane del tecnico tedesco, oggi protagonista sul palcoscenico europeo.

