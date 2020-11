In fiamme autovettura di bracciante agricolo. Indagini in corso

Un incendio ha avvolto completamente un’autovettura, di proprietà di un sessantenne, bracciante agricolo, di Campobello di Licata. La vettura, una Ford CMax, era parcheggiata in via Buozzi, nell’abitato campobellese.

E’ stata la sala operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, dietro la segnalazione di alcuni residenti del rione, ad allertare nelle ore notturne il distaccamento di Canicattì,

Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Campobello di Licata. Quando sul posto sono giunti i soccorritori, le fiamme avevano già divorato gran parte della vettura, e annerito il manto stradale. Completata l’opera di spegnimento, pompieri e investigatori dell’Arma, che subito hanno avviato le indagini.

Si privilegia l’attentato incendiario diretto per colpire il proprietario dell’automobile, ma in mancanza di certezze non viene escluso il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico della vettura.