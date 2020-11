Covid in provincia di Agrigento: 56 nuovi casi. C’è un morto, a Sambuca di Sicilia (13esimo decesso)

Sono 56 i nuovi casi di Coronavirus, nelle ultime 24 ore, in provincia di Agrigento, a fronte di 229 tamponi effettuati. Ci sono anche 22 guariti, altri 5 ricoverati, e un deceduto (un’altra persona a Sambuca di Sicilia. Sale a 13 il numero dei decessi nel piccolo borgo dell’Agrigento, quasi tutti ospiti della casa di riposo per anziani). Lo riporta il report diffuso dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Complessivamente i casi di Covid-19, registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria, salgono a 1.446 (1 marzo – 12 novembre). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 782, di cui 89 ricoverati (63 in ospedale e 26 in strutture lowcare, a bassa intensità di cure), 541 guariti, mentre i deceduti sono 34. I soggetti ricoverati si trovano: 37 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento; 4 al “Barone Lombardo” di Canicattì; 1 all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, 5 a Ribera hotel Covid, 16 ospedale San Giovanni di Dio a Sciacca; 16 alla Foresteria di Sciacca, 1 all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta; 3 a Biancavilla in provincia di Catania, 1 a Partinico, 1 a Corleone, e 5 in una Rsa a Caltanissetta. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 32.692 tamponi. Nelle ultime 48 ore nella città di Agrigento registrati ben sedici casi. Quattro soltanto nella giornata di ieri (tre sono asintomatiche e si trovano in quarantena a casa propria. Una quarta, invece, è stata ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio. Al momento quindi sono 71 i casi di persone positive. Sessantaquattro di queste sono nel proprio domicilio e sette sono ricoverati tutti ad Agrigento. C’è però una buona notizia: ci sono due casi di guarigione).

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 120 casi (71 attuali contagiati, 46 guariti e 3 deceduti); Alessandria della Rocca 4 (4 attuali contagiati); Aragona 48 (20 attuali contagiati, e 28 guariti); Bivona 3 (3 attuali contagiati); Burgio 2 (2 guariti); Calamonaci 1 (1 attuale contagiato); Caltabellotta 11 (10 attuali contagiati; 1 guarito); Camastra 25 (23 attuali contagiati, e 2 guariti); Cammarata 7 (7 attuali contagiati); Campobello di Licata 23 (16 attuali contagiati e 7 guariti); Canicattì 155 ( 121 attuali contagiati, 32 guariti e 2 deceduti); Casteltermini 15 (11 attuale contagiato, 3 guariti e 1 deceduto); Castrofilippo 12 ( 10 attuali contagiati e 2 guariti); Cattolica Eraclea 11 ( 1 attuali contagiati e 10 guariti); Cianciana 9 (6 attuali contagiati e 3 guariti); Comitini 5 (5 attuali contagiati); Favara 85 ( 58 attuali contagiati, 26 guariti e 1 deceduto); Grotte 26 (18 contagiati e 8 guariti); Joppolo Giancaxio 1 (1 guarito); Licata 123 ( 79 attuali contagiati, 43 guariti, 1 deceduto); Lucca Sicula 1 (1 contagiato); Menfi 28 ( 11 attuali contagiati, 15 guariti e 2 deceduti); Montallegro 4 ( 4 guariti); Montevago 7 (7 attuali contagiati); Naro 39 ( 37 attuali contagiati e 2 guariti); Palma di Montechiaro 60 (40 attuali contagiati, 19 guariti e 1 deceduto); Porto Empedocle 62 ( 23 attuali contagiati e 39 guariti); Racalmuto 12 (10 attuali contagiati e 2 guariti); Raffadali 32 (24 attuali contagiati e 8 guariti); Ravanusa 43 ( 22 attuali contagiati e 21 guariti); Realmonte 6 (4 attuali contagiati, e 2 guariti); Ribera 60 (35 attuali contagiati, 24 guariti e 1 deceduto); Sambuca di Sicilia 141 (62 attuali contagiati, 66 guariti e 13 deceduti); San Biagio Platani 19 (18 attuale contagiati, 1 guarito); San Giovanni Gemini 10 ( 9 attuali contagiati e 1 guarito); Sant’Angelo Muxaro 10 (9 attuali contagiati, 1 guarito); Santa Elisabetta 3 (3 attuali contagiati); Santa Margherita Belice 75 (57 attuali contagiati, 17 guariti e 1 deceduto); Sciacca 139 ( 30 attuali contagiati, 101 guariti e 8 deceduti) ; Siculiana 7 (5 attuali contagiati, e 2 guariti).