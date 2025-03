Sono ancora in corso d’accertamento le cause dell’incendio che ha devastato un’autovettura di proprietà di uno studente universitario di 26 anni di Canicattì, ma in uso anche al padre, 56enne disoccupato. Il fuoco ha avvolto una Ford Focus, che si trovava parcheggiata in via Vittorio De Sica, nell’abitato canicattinese.

A dare l’allarme al 112, nel corso delle ore notturne, sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento. I pompieri e i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’evento.

Nel corso del sopralluogo non sarebbero state trovate tracce di benzina, né bottiglie o altri contenitori generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. Sul caso hanno avviato le indagini i militari dell’Arma, con il coordinamento della Procura di Agrigento. Aperto un fascicolo, con l’ipotesi di danneggiamento.

