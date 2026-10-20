Lo scorso luglio, alla vista dei carabinieri, si era liberato di un involucro con della cocaina. Una successiva perquisizione a casa aveva permesso di rinvenire un vero e proprio deposito di droga: un chilo di cocaina, 570 grammi di hashish e 880 grammi di marijuana. Rosario Tamburello, 46 anni, di Ribera, chiede adesso di patteggiare la pena a 5 anni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il gip del tribunale di Sciacca, Stefano Zammuto, a seguito della richiesta ha disposto la scarcerazione del 46enne al quale sono stati applicati i domiciliari. In casa di Tamburello, inoltre, i militari hanno anche rinvenuto due proiettili calibro 7,65 motivo per il quale è scattata una denuncia anche per detenzione abusiva delle munizioni rinvenute.

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