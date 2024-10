Il meccanico trentacinquenne, che il 23 maggio scorso tentò di uccidere a coltellate la moglie di due anni più giovane e i due figli, di 3 e 6 anni, nella propria abitazione a Cianciana, questa mattina, è stato raggiunto da nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Sciacca, per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L’uomo si trova già in carcere, al “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa” ad Agrigento, dalla fine dello scorso maggio, da quando venne arrestato dopo essersi barricato nell’appartamento di una palazzina popolare.

A notificargli in cella il nuovo provvedimento sono stati i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Agrigento. I fatti in questione, stando all’attività investigativa dei militari dell’Arma, si sarebbero svolti tra il 2015 e il mese di maggio scorso. A metà dello scorso settembre, il trentacinquenne di Cianciana è stato riconosciuto, attraverso la perizia dello psichiatra Maurizio Marguglio, “incapace di intendere e di volere”.

Per avere accoltellato moglie e figli è accusato di triplice tentato omicidio, sequestro di persona, resistenza a Pubblico ufficiale e detenzione di proiettile. A disporre la perizia psichiatrica era stato il gip del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella. Nelle ultime ore, appunto, la nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere che, di fatto, non sposta nulla visto che l’indagato è già recluso alla Casa circondariale di Agrigento.

