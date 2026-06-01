Una novantenne di Porto Empedocle è stata vittima dell’ormai nota truffa del finto carabiniere. L’anziana è stata raggiunta telefonicamente da un balordo che si è qualificato come militare dell’Arma avvisandola del coinvolgimento della figlia in un grave incidente stradale.

Il truffatore ha invitato successivamente la pensionata a consegnare soldi e preziosi per garantire alla congiunta le spese mediche. La pensionata, senza pensarci due volte, ha dato monili d’oro e gioielli ad una persona che si è presentata subito dopo davanti la porta di casa.

Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata e che la figlia stava bene. A questo punto, compreso che era stata vittima di un raggiro, la novantenne s’è recata dai carabinieri, quelli veri, ed ha presentato una denuncia a carico di ignoti.

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