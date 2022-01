In auto con la droga, denunciati due giovani

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno bloccato due agrigentini, rispettivamente di 25 e 24 anni, trovati in possesso di quattordici grammi di hashish, pronti per essere smerciati a consumatori locali. Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

E successo nella giornata di domenica, mentre i poliziotti erano impegnati in alcuni giri di perlustrazione del centro cittadino. Ad attrarre la loro attenzione, la presenza di due giovani a bordo di un’autovettura. Alla vista della polizia, i due si sono innervositi. L’atteggiamento nervoso e preoccupato dei soggetti ha consigliato agli agenti di dare un’occhiata, procedendo ad un controllo.

Quindi è scattata una perquisizione, nel corso della quale, sono stati rinvenuti quattordici grammi di hashish. Droga che è stata sequestrata.