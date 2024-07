In arrivo dal Governo nazionale un ingente finanziamento per fare fronte all’emergenza idrica che, in queste settimane, sta mettendo a dura prova le famiglie e le attività commerciali siciliane. Ad annunciarlo il parlamentare nazionale agrigentino Calogero Pisano: “Il Governo Meloni, e la maggioranza di centrodestra che lo sostiene, non lasciano da soli gli agrigentini e i siciliani di fronte al grave problema dell’emergenza idrica. Sono, infatti, in arrivo in Sicilia ben 92 milioni di euro destinati alla realizzazione di infrastrutture idriche prioritarie, l’adeguamento e l’ammodernamento della rete idrica. Un primo stralcio di finanziamenti, per un piano complessivo di 1,6 miliardi di euro, che mirano a risolvere nel più breve tempo possibile ed in maniera definitiva l’atavico problema della carenza d’acqua, reso ancora più drammatico in questi giorni da una grave siccità che sta colpendo la nostra regione”.