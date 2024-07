Interrogazione al Sindaco di Porto Empedocle sulla gravissima crisi idrica da parte del Capodipartimento Provinciale Attività produttive, Imprenditoria e Pesca, Rino Lattuca e del Consigliere Comunale della Democrazia Cristiana Nuara che scrivono:

“La grave emergenza idrica siciliane ha dato luogo ad una situazione drammatica, anche per le attività commerciali sulle aree litoranee.

Vista la crisi chiediamo al Sindaco Martello,

quali iniziative di competenza intenda assumere, con somma urgenza, per rispondere all’emergenza idrica che sta interessando il Comune di Porto Empedocle .

Altre città marinare, come Licata, per l’emergenza idrica hanno attivato le navi militari che trasportano fino ad un milione di litri d’acqua.

Chiediamo quindi al primo cittadino di attivare analoghe risorse, al fine di mettere al riparo cittadini e imprese, mediante un’azione concreta, per scongiurare la chiusura di decine di locali e garantire il servizio alla popolazione”.