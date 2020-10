In arrivo 84 milioni per le scuole, per Agrigento più di 8 milioni e mezzo

“La scuola è da sempre un tema centrale per il Movimento 5 Stelle e vogliamo che gli studenti italiani possano viverla in ambienti sicuri e moderni. La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato un decreto che prevede 855 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica, con l’obiettivo di rinnovare e mettere in sicurezza gli istituti”. Lo annuncia Michele Sodano.