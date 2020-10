“Agrigento non si arrende” consegna mascherine all’osservatorio contro la dispersione scolastica

AGRIGENTO. Sono 6000 le mascherine donate dall’associazione “Agrigento non si arrende” all’Osservatorio territoriale contro la dispersione scolastica. Oggi la referente Carmela Matteliano ne ha consegnato una parte al Liceo Statale ‘M. L. King’ che si è impegnato a distribuirle alle famiglie più bisognose di attenzioni. Il dirigente scolastico Mirella Vella ed il referente scolastico contro la dispersione Angelo Vita hanno ringraziato, sia l’Associazione di volontari che l’Osservatorio, in nome e per conto della Comunità scolastica per la sensibilità dimostrata e per la consapevolezza che la scuola è all’avanguardia nel contrastare ogni forma di disagio compreso quello che stiamo vivendo e combattendo con tutte le nostre forze.

La scuola – in particolare il Liceo ‘M. L. King’ – rimane in prima linea anche come presidio per la salvaguardia della salute degli studenti come anche degli operatori tutti.