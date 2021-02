In arrivo 20mila dosi di Astrazeneca. Musumeci: “Vaccineremo tutti entro l’estate”

“Vaccineremo tutti i siciliani sopra i 16 anni entro l’estate”. E’ l’obiettivo dichiarato dal presidente della Regione Nello Musumeci. La buona notizia è che nelle prossime ore arriveranno i primi 20 mila vaccini di Astrazeneca, in anticipo rispetto alle previsioni, e già dalle prossime ore potrebbe partire la vaccinazione per docenti, forze dell’ordine e personale di servizi essenziali con meno di 55 anni.

Saranno destinati alle farmacie ospedaliere di Agrigento (1.500), Giarre (4 mila dosi), Milazzo ( 3mila), Palermo ( 4mila), Erice ( 2.500), Siracusa ( 2 mila), Ragusa (1.500), Caltanissetta ed Enna ( mille a testa).

L’agenzia italiana del farmaco Aifa ha rifiutato di autorizzarne la somministrazione a fasce di età più elevate e così gli under 55 potranno essere vaccinati persino prima degli ultraottantenni, per i quali le somministrazioni partiranno con i vaccini di Pfizer e Moderna dal 20 febbraio.

Le prenotazione dei vaccini per gli over 80 in Sicilia sono già oltre 40 mila.