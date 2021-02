Covid in provincia di Agrigento, “solo” 5 nuovi casi. Micciché: “Non facciamo sciocchezze”

Solo 5 nuovi casi di Covid-19, nelle ultime 24 ore, in provincia di Agrigento, e ci sono 2 nuovi ricoverati, e 19 nuovi guariti. Sono 454 i tamponi processati. Nessun deceduto. Emerge dal bollettino diffuso dall’Asp, in provincia di Agrigento, sul fronte della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 5.284 (1 marzo 2020 – 8 febbraio 2021). Gli attuali positivi adesso sono 585, di cui 43 ricoverati (29 si trovano in ospedale, 10 in strutture lowcare, e 4 in terapia intensiva), i soggetti guariti sono 4.526. I deceduti sono 130. I pazienti ricoverati si trovano: 22 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 6 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 1 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 3 Sciacca hotel Covid e 7 Canicattì hotel covid ex Ipab. Sono 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 51.146 tamponi.

Non si registra nessun nuovo caso oggi ad Agrigento mentre ci sono due nuovi guariti. “Due notizie positive nello stesso giorno e che fanno ben sperare solo se non ci facciamo prendere dalla insensata voglia di ignorare le precauzioni e di far ritornare a salire la curva dei contagi. Non bisogna sottovalutare il dato che i positivi totali sono ancora tanti, ben 95. Di questi cinque sono ricoverati in ospedale (4 in degenza ordinaria e uno in terapia intensiva). Uno è in Hotel Covid , mentre 89 sono in trattamento domiciliare. Inoltre sono giornate particolarmente delicate. Oggi anche le scuole superiori sono tornate in presenza, e la prossima settimana la Sicilia dovrebbe ritornare zona Gialla. In pratica la situazione migliora, ma solo se non facciamo sciocchezze”, dice il sindaco Franco Miccichè.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 625 (95 attuali contagiati, 518 guariti e 12 deceduti); Alessandria della Rocca 14 (14 guariti); Aragona 127 (124 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (12 guariti); Burgio 8 (2 attuali contagiati e 6 guariti); Calamonaci 14 (9 attuali contagiati e 5 guariti); Caltabellotta 18 (17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 47 (1 attuale contagiato, 44 guariti, 2 deceduti); Cammarata 33 (2 attuali contagiati e 31 guariti); Campobello di Licata 218 (32 attuali contagiati, 177 guariti, e 9 deceduti); Canicattì 584 (38 attuali contagiati, 534 guariti e 12 deceduti); Casteltermini 77 (4 attuali contagiati, 71 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 27 ( 1 attuale contagiato e 25 guariti); Cattolica Eraclea 32 (11 attuali contagiati e 10 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 342 (52 attuali contagiati, 286 guariti e 4 deceduti); Grotte 82 (2 contagiati, 78 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 29 (2 attuali contagiati e 27 guariti); Licata 392 (61 attuali contagiati, 323 guariti, 8 deceduti); Lucca Sicula 5 (3 attuali contagiati, e 2 guariti); Menfi 153 ( 12 attuali contagiati, 135 guariti e 6 deceduti); Montallegro 46 (16 attuali contagiati, 29 guariti e 1 deceduto); Montevago 54 (10 attuali contagiati, 43 guariti e 1 deceduto); Naro 95 ( 13 attuali contagiati , 81 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 238 (15 attuali contagiati, 219 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 198 (39 attuali contagiati, 154 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 70 (9 attuali contagiati e 61 guariti); Raffadali 135 (27 attuali contagiati, 105 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 312 ( 47 attuali contagiati, 261 guariti, 4 deceduti); Realmonte 52 (4 attuali contagiati, e 48 guariti); Ribera 260 (41 attuali contagiati, 212 guariti e 7 deceduti); Sambuca di Sicilia 211 (8 attuali contagiati, 184 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (2 attuali contagiati, 74 guariti, e 4 deceduti); San Giovanni Gemini 51 ( 6 attuali contagiati, 44 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 28 (3 attuali contagiati, 24 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 146 (7 attuali contagiati, 135 guariti e 4 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 394 (47 attuali contagiati, 335 guariti e 12 deceduti); Siculiana 29 ( 7 attuali contagiati e 22 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).