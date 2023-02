In archivio la quarta giornata della Mediterranea Padel Cup: ecco come è andata

In archivio la quarta giornata della Mediterranea Padel Cup e, anche questa volta, non sono mancate le sorprese. Nella serie A maschile l’atteso derby di recupero a Favara tra Bandeja e La Cantina si è concluso con la vittoria dei ragazzi capitanati da Giovanni Castellana con il risultato di 2-0. Un match in bilico fino all’ultimo vinto dalla squadra Bandeja al super tie break. Perdono 0-2 i Donkeys contro i Silva Gold, mentre gli On Fire si impongono con un netto 2-0 nei confronti della formazione Tecnologica di capitan Federico Lentini. Bandeja e On Fire nei primi due posti in classifica in attesa dei due recuperi delle formazioni dell’Athena. Nella serie B maschile colpo di scena a Canicattì, dove la formazione del Vigata Padel di Enzo Romei ferma la capolista Raptors sull’1-1. Netto 2-0 a favore della Furie Rosse nel derby contro gli Sbindati, ottime le prestazioni di Carmine Caputo e a Lillo Taiello. I ragazzi del Silva Silver vincono fuori casa 0-2 contro Hya Expert che rimangono fanalino di coda. Termina 1-1 l’incontro tra i Tattici e i Bandeja con una buona prestazione di Alfonso Mancuso. Gli Sporiadici si impongono 2-0 contro i Vibora. Pareggio 1-1 nel tra gli Smasch e i Kun Fu Padel, perdono 2-0 gli Spadellati contro i Ciquiti, sugli scudi la coppia Di Franco-Butera e da sottolineare l’ottima prestazione di Dario Alongi. Nella serie A femminile il tanto atteso incontro di recupero tra gli Octopus e Lady Dream Team termina con la vittoria per 2-0 delle ragazze di Kitia Freiberga.

Pareggiano 1-1 le ragazze guidate da Daniela Moschiera contro gli Octopus. A Canicattì termina in parità la partita tra Padel Mavericks e Shooting Sisters.

L’incontro di recupero tra le Shooting Sisters e le Ciquita di Daniela Platania termina in parità, da segnalare le ottime performance di Laura Ciancimino, Ilenia Chinera e Serena De Filippi e dall’altra parte di Linda Tirinnocchi e Daniela Adragna. Nella serie B femminile non si ferma il rullo compressore de Le Beddie woman di Maria Chiara Lo Presti che volano solitarie in classifica. Fermate sull’1-1 le ragazze di Marzia Bellavia contro lo Sporting Woman. Le The Mom Team di Giorgia Erriù espugnano 0-2 il campo di Favara delle Lady Lions.