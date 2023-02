Elezioni amministrative in primavera, 14 i comuni agrigentini al voto

In Sicilia sono 129 i comuni nei quali si voterà, la prossima primavera, per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, compresi 4 capoluoghi di provincia. La data non è stata ancora fissata ma pare che la scelta finale ricadrà, a meno di sorprese, fra il 28 maggio o il 4 giugno. L’assessore agli Enti Locali, Andrea Messina, propende per la prima data ma sarà la giunta a decidere nelle prossime ore. In ogni caso la macchina delle elezioni amministrative si è messa in moto.

Diversamente da quanto accaduto l’anno scorso, si voterà in due giorni. La domenica e il lunedì. In provincia di Agrigento sono 14 i Comuni chiamati al voto: Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovani Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quisquina. Solo Licata supera i 15mila abitanti.

Pertanto solo qui è previsto il ballottaggio qualora uno dei candidati a sindaco non superi il 50% del consenso elettorale al primo turno.