In archivio la prima domenica di San Calogero.

Sodano: “Agrigento unita attorno a San Calogero” San Calogero, Sodano: «Agrigento si ritrova, si abbraccia e riscopre il senso di comunità», Agrigento si ritrova in festa: migliaia di fedeli tra processioni, “maschiata” e fuochi d’artificio

Con la processione serale, la tradizionale e applaudita “maschiata” e il rientro notturno della vara al Santuario, va in archivio la prima delle due domeniche dedicate a San Calogero. Una giornata vissuta da migliaia di fedeli, arrivati anche da fuori provincia, che hanno accompagnato il Santo Nero lungo le vie della città rinnovando una delle tradizioni religiose più sentite della Sicilia.

A mezzogiorno, sotto un sole cocente, il simulacro ha lasciato il Santuario tra l’emozione dei presenti. Nessun problema durante la tradizionale “acchianata” della vara. Le altre celebrazioni religiose, compresa la benedizione del pane, si sono svolte invece nella Basilica dell’Immacolata. Assente il rettore del Santuario, don Gerlando Montana Lampo, il coordinamento delle celebrazioni è stato affidato al vicario generale dell’Arcidiocesi, don Giuseppe Cumbo, affiancato dal vice parroco don Giuseppe Lentini.

A prendere parte sia alla processione del mattino sia a quella serale è stato anche il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, alla sua prima Festa di San Calogero con la fascia tricolore.

«Vedere Agrigento così viva, riunita attorno ai festeggiamenti per San Calogero, è una delle immagini più belle della nostra città. Una città che si ritrova, che si abbraccia, che vive le proprie tradizioni e le trasforma in un grande momento di partecipazione popolare», ha dichiarato il primo cittadino.

Nel suo messaggio, Sodano ha richiamato il significato più profondo della festa, invitando gli agrigentini a seguire «le orme di San Calogero nel suo messaggio di mitezza e operosità», costruendo «una comunità che si mette in movimento, che si rimbocca le maniche e affronta insieme le sfide del futuro».

Il sindaco ha anche ricordato il valore dell’accoglienza che caratterizza la figura del Santo: «La tradizione ci racconta di un monaco giunto da lontano che qui trovò una casa e un popolo che lo accolse fino a farlo diventare parte della propria storia. Anche questo è il messaggio di San Calogero: cresciamo quando sappiamo accoglierci, riconoscerci, aiutarci reciprocamente e camminare insieme».

Infine i ringraziamenti rivolti ai fedeli, alla Curia, alle associazioni organizzatrici, ai volontari, ai dipendenti comunali e alle forze dell’ordine che, «nonostante il massiccio impiego di uomini per la visita del Papa a Lampedusa, hanno assicurato un eccellente livello di sicurezza», con l’invito a continuare a vivere insieme i giorni della festa fino alla conclusione di domenica prossima. «Sono giorni che ci ricordano quanto sia bello ritrovarsi, stare insieme e sentirsi parte di una comunità che sa guardare avanti tenendo stretto il valore della propria storia. W San Calò!».

Durante la processione centinaia di fedeli sono saliti sulla vara per abbracciare e baciare il Santo. L’arrivo davanti alla chiesa dell’Addolorata è avvenuto poco prima delle 21. Dopo la preparazione del carro ha preso il via, con circa un’ora di ritardo rispetto al programma, la processione serale, culminata con la tradizionale “maschiata”. Migliaia di persone hanno poi assistito ai fuochi d’artificio lanciati dalla Villa del Sole, accolti da lunghi applausi, prima del rientro della vara al Santuario intorno all’una di notte.

Sul fronte della sicurezza, a parte qualche lieve scaramuccia, ha funzionato il piano predisposto dalla Questura e coordinato dal questore Tommaso Palumbo, grazie anche al lavoro dei funzionari e all’imponente dispositivo delle forze dell’ordine. Efficiente anche la macchina dei soccorsi, coordinata dal direttore della Centrale operativa del 118 di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, Giuseppe Misuraca: sono stati una ventina gli interventi effettuati dal personale sanitario nel corso della giornata.

Al di là della cronaca, c’è un passaggio del messaggio del sindaco che merita attenzione. Più ancora dei ringraziamenti o dell’organizzazione della festa, colpisce il richiamo continuo al concetto di comunità. Per troppo tempo Agrigento è apparsa una città divisa, nella quale ciascuno sembrava guardare soltanto al proprio spazio. La Festa di San Calogero, con migliaia di persone unite dalla stessa devozione, restituisce invece l’immagine di una città capace di ritrovarsi. Se questo senso di appartenenza riuscirà a tradursi anche nell’azione amministrativa quotidiana, potrà rappresentare uno degli elementi più significativi del nuovo corso avviato a Palazzo dei Giganti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp