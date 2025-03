Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, ha inflitto la condanna a 1 anno di reclusione nei confronti di un imprenditore, P.C., 56 anni, di Ribera, per l’accusa di avere rubato l’acqua dal gruppo di consegna del Consorzio di bonifica,

L’imputato, titolare di un’azienda agricola, avrebbe realizzato un sistema per allacciarsi abusivamente alla condotta messa a disposizione, a pagamento, dal Consorzio Agrigento 3 per irrigare i terreni. Assolta, invece, per non avere commesso il fatto, la moglie 46enne dell’imprenditore.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp