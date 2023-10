Agrigento ha raggiunto un traguardo significativo lungo la strada verso la creazione della tanto attesa Società per Azioni (SpA) Aeroporto Valle dei Templi. La fase di sottoscrizione delle azioni per la costituzione della società è stata un successo, con il superamento della quota di capitale sociale prefissato.

Dall’apertura delle sottoscrizioni lo scorso 5 giugno, è stato un continuo flusso di entusiasmo e fiducia da parte di investitori privati. In totale, sono state acquisite ben 2.007 azioni, portando il capitale sociale a un valore complessivo di 2.007.000 euro. Tutte le operazioni di sottoscrizione si sono svolte con successo nello studio del notaio Giulia Gucciardo, ad Agrigento.

Questo importante passo avanti è stato accolto con grande soddisfazione da parte di uno dei principali promotori dell’aeroporto di Agrigento, il deputato agrigentino Calogero Pisano. Ha commentato: “Oggi abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo fondamentale, che consisteva nella sottoscrizione delle azioni della società. Questo risultato straordinario è stato ottenuto grazie al lavoro di squadra. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a tutti gli imprenditori agrigentini che hanno scelto di investire nella costituenda società, in particolare ai gruppi imprenditoriali Geraci, Matina, Milia, Mirabile e Sodano, per il loro apporto determinante. Un ringraziamento speciale va anche all’intero Comitato promotore e alla presidente dell’Ordine dei Notai, la dottoressa Claudia Gucciardo, per il prezioso lavoro svolto finora.”

I sottoscrittori delle azioni saranno ora chiamati a versare entro il 31 dicembre il 25% del valore delle azioni sottoscritte, in preparazione alla costituzione formale della Società per Azioni Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento. Un importante passo avanti per il progetto dell’aeroporto, che promette di aprire nuove opportunità di sviluppo per la regione e di migliorare la sua connettività con il resto del mondo.