La seconda edizione dell’Etna Wine Forum, che si è svolta a Biancavilla, ha superato ogni aspettativa, confermandosi come uno dei principali eventi enogastronomici dell’area. Con oltre 2.000 partecipanti che si sono radunati presso la suggestiva Villa delle Favare, questa edizione è stata un trionfo per il Comune di Biancavilla e per tutti coloro che credono nell’eccezionale potenziale dell’Etna.

L’evento ha visto la partecipazione di ben 36 cantine, oltre a due oleifici, offrendo ai visitatori un’ampia varietà di vini, oli e prodotti locali. Questa manifestazione non è solo un’opportunità per gli amanti del vino, ma anche per coloro che desiderano scoprire il patrimonio unico dell’Etna, dalla sua produzione di olio extravergine d’oliva ai fichi d’India.

Il Sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, ha espresso il suo entusiasmo per il successo dell’evento e ha sottolineato l’importanza della collaborazione e della visione condivisa per lo sviluppo continuo del territorio. “La strada è quella giusta”, ha dichiarato il Sindaco Bonanno, evidenziando il ruolo cruciale dell’Etna nel mondo del vino di qualità.

Durante la tre giorni di manifestazione, sono stati organizzati numerosi eventi dedicati, tra cui una straordinaria iniziativa delle Donne del Vino, coinvolgendo anche le scuole locali. Inoltre, oltre trenta giornalisti hanno avuto l’opportunità di partecipare a visite guidate nelle cantine, degustazioni guidate da esperti del settore e un convegno focalizzato sull’economia dell’Etna.

Uno dei momenti culminanti è stato il “Etna Wine Contest,” durante il quale una giuria composta da tre sommelier dell’ONAV e tre giornalisti nazionali ha valutato i vini in una degustazione alla cieca. I vincitori sono stati annunciati con grande entusiasmo:

Miglior Etna Bianco: N’ettaro Etna Bianco 2022 – Masseria Setteporte

Miglior Etna Rosato: Etna Rosato 2022 – Cantine Patria

Miglior Etna Rosso: Passorosso 2021 – Franchetti

Miglior Spumante dell’Etna: Etna Spumante Rosato DOC Metodo Classico Brut 2020 – Cantine Nicosia

Imprenditoria femminile: Enrica Camarda

Imprenditoria Giovanile: Giacomo e Fabrizio Tenute Foti Randazzese

Cantina Ospite: Caravaglio con la Malvasia delle Lipari

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, nonché dei generosi sponsor Perdomini, Amorim, Free Ice, Gasline, Ardeseal e Welabel.

L’entusiasmo e il successo di questa edizione lasciano ben sperare per il futuro dell’Etna Wine Forum. Non vediamo l’ora di tornare il prossimo anno per una terza edizione ancora più straordinaria. Le cantine locali e l’intero territorio dell’Etna hanno dimostrato di avere molto da offrire, e questa manifestazione è destinata a crescere ancora di più negli anni a venire.